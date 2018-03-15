Все новости Татарстан Россия

Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Британией в связи с делом Скрипаля

15 марта 2018, 17:32

Члены Совбеза обсудили ситуацию в Восточной Гуте.
Генсек НАТО об отравлении Скрипаля: это серьезное нападение
Путин лично выберет ответные меры России по отношению к Великобритании
Британия заблокировала внесенное Россией заявление по делу Скрипаля
Российская делегация заявила о распространении Британией фейков по делу Скрипаля
Вместе с экс-полковником ГРУ отравилась его дочь

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ российско-британские отношения на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля», — заявил Песков.

В ходе заседания была проявлена крайняя обеспокоенность в связи с «деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной», заметил он.

Также члены Совбеза обсудили ситуацию в Восточной Гуте.

Ранее Франция, Германия, США и Британия выступили с общим заявлением по делу Скрипаля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter