Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Британией в связи с делом Скрипаля

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ российско-британские отношения на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля», — заявил Песков.

В ходе заседания была проявлена крайняя обеспокоенность в связи с «деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной», заметил он.

Также члены Совбеза обсудили ситуацию в Восточной Гуте.

Ранее Франция, Германия, США и Британия выступили с общим заявлением по делу Скрипаля.