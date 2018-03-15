Савченко обратилась с просьбой напрямую к Путину

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась с просьбой напрямую к Президенту России Владимиру Путину. Об этом она рассказала в интервью изданию «Страна.UA».

По словам парламентария, она попросила российского лидера отпустить всех удерживаемых на территории РФ граждан Украины в обмен на ее возвращение в Россию.

«Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», – подчеркнула она.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил парламентария в подготовке теракта, который должен был состояться в здании Верховной Рады. Ее могут лишить депутатской неприкосновенности.

Надежда Савченко была признана российским судом виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы, но затем помиловали и обменяли на задержанных в Донбассе россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.