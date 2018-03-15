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Политика

Савченко подтвердила наличие у нее оружия в здании Верховной Рады

15 марта 2018, 19:06

Надежда Савченко не уточнила, действительно ли при ней были гранаты.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Надежда Савченко подтвердила, что пришла в Раду с наградным оружием. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на «Зеркало недели».

«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их глазах», — заявила народный депутат. 

Действительно ли при ней также были гранаты, Савченко не уточнила.

Ранее в СМИ сообщалось, что Савченко вывели из здания Верховной Рады, так как она пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала осуществить теракт в Верховной Раде.


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