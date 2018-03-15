Старшая дочь Табакова и бывшая жена не пришли с ним проститься

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Дочь Олега Табакова от первого брака с Еленой Крыловой и сама Елена Крылова не пришли проститься с Олегом Табаковым, пишет портал «Суть событий».



Обе женщины разорвали отношения с актером после развода, и так не смогли простить его вплоть до самой смерти. 57-летний сын Антон от того же брака пришел проводить отца в последний путь и, по свидетельству очевидцев, расплакался на плече у своего друга – актера Вениамина Смехова.



Александре Табаковой сейчас 51 год. Дочь пошла по стопам отца, окончила Школу-студию МХАТ, подавала большие надежды как актриса, служила в «Табакерке», снималась в кино. Однако когда Табаков ушел из семьи к Марине Зудиной, 29-летняя девушка бросила актерскую деятельность, вышла замуж и уехала жить в Германию.



Ситуацию обостряло то, что Александра была знакома с Мариной Зудиной по театру. В Германии женщина родила дочь Полину, развелась и вернулась на родину. Внучка Табакова продолжила актерскую деятельность и стала театральным художником.



В браке с Мариной Зудиной у Табакова родилось еще двое детей – сын Павел (ему сейчас 22 года) и дочь Маша (11 лет).

Прощание с актером состоялось сегодня – в МХТ имени Чехова.