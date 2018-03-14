Дочь Олега Табакова может не прийти на похороны отца из-за старой обиды

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Дочь Олега Табакова от первого брака с Еленой Крыловой может не прийти на похороны своего отца, потому что не общалась с ним после развода родителей, пишет «КП».

Александре Табаковой 51 год. Когда Табаков ушел из семьи к Марине Зудиной, девушке было 29 лет. Александра окончила Школу-студию МХАТ, подавала большие надежды как актриса, служила в «Табакерке», снималась в кино. В фильме «Маленькая Вера» она сыграла подружку главной героини. Однако после того, как Табаков развелся с ее матерью, она бросила все в знак протеста. Ушла из театра, перестала сниматься в кино, чтобы не пересекаться с отцом, которого воспринимала как предателя. С артистом они не общались вплоть до его смерти.

Александра была замужем за немецким актером Яном Йозефом Лиферсом, жила в Германии, родила дочь Полину. Однако вскоре заскучала по Москве, подала на развод и вернулась на родину. Дочери сейчас 29 лет, она стала театральным художником, сотрудничает с театром Олега Табакова, принимает участие в арт-выставках как художница.



Ранее сообщалось, что Олега Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище Москвы.