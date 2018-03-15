УФСИН:Если тело Котенева в течение месяца не заберут родственники, его похоронят за счет государства

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Если тело Данилы Котенева в течение месяца не заберут родственники, его похоронят за счет государства, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в СИЗО Чистополя покончил с собой предполагаемый убийца нижнекамской лыжницы Гульшат Котенковой.

В пресс-службе УФСИН по РТ ИА «Татар-информ» сообщили, что Котенев был найден мертвым в камере следственного изолятора в пять утра. На его теле не было признаков насильственной смерти, а причиной гибели, предварительно, стала асфиксия.

Как объяснили агентству в пресс-службе УФСИН России по РТ, правила таковы, что в течение суток о смерти арестанта должны сообщить его родственникам, если таковые имеются.

«Процедура выдачи тел умерших в СИЗО четко регламентирована. Если в течение 30 дней за телом Котенева никто не обратится, то его похоронят за счет государства», – объяснили агентству в пресс-службе УФСИН по РТ.