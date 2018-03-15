В изоляторе Чистополя покончил с собой убийца лыжницы из Нижнекамска Данила Котенев

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В изоляторе Чистополя покончил с собой Данила Котенев, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 10 января в Нижнекамске была убита 29-летняя Гульшат Котенкова. В тот вечер женщина с мужем и полугодовалой дочкой приехала на лыжную базу «Алмаш». Муж с ребенком остался в машине, а Гульшат вышла на лыжню покататься. Спустя какое-то время она перестала выходить на связь. На поиски женщины вышли полицейские и волонтеры.

Ее тело нашли в лесопосадке, на шее и голове эксперты насчитали 11 ножевых ранений.

Спустя два дня по подозрению в убийстве Гульшат был задержан 37-летний Данила Котенев. Как выяснилось, первый срок за изнасилование и насильственные действия сексуального характера он получил в 2004 году, когда ему было 24 года. Котенев получил семь лет, однако в марте 2008 года он освободился по УДО.

Не прошло и нескольких месяцев, как он снова был задержан, уголовное дело было возбуждено все по тем же статьям – «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Жертвой вновь стала незнакомка. В феврале 2009 года суд приговорил Котенкова к девяти годам.

Спустя шесть лет после приговора, летом 2017 года, Котенев снова освободился по УДО. Спустя несколько месяцев он пытался изнасиловать, а потом убил Гульшат Котенкову.

13 января Нижнекамский городской суд арестовал Котенева до 9 марта, а позже продлил срок ареста до 9 мая.