УФСИН РТ: Убийца лыжницы из Нижнекамска был обнаружен мертвым в пять утра

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Убийца лыжницы из Нижнекамска был обнаружен мертвым в пять утра, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы УФСИН России по РТ Инга Мазуренко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в изоляторе Чистополя покончил с собой Данила Котенев.

«Сегодня около пяти утра в СИЗО №5 был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. Предварительная причина – асфиксия. Предсмертной записки при нем не обнаружено», – рассказала ИА «Татар-информ» Инга Мазуренко.

Сразу после того, как Котенев был найден мертвым, в СИЗО началась проверка, которая должна будет установить все обстоятельства случившегося.