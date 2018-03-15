Путин приехал проститься с Олегом Табаковым

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин приехал проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым, пишет «Газета.Ru».



Глава российского государства возложил бордовые цветы к гробу с Табаковым, а после подошел к родным артиста и выразил им слова соболезнования.

Гражданская панихида продолжается с 9.00 мск в Московском художественном театре имени Чехова. Проститься с актером пришли несколько тысяч человек. Траурная церемония, которая обычно длится два часа, продолжается уже больше четырех часов. Желающие в последний раз увидеть артиста стали занимать очередь к театру в 7.00 мск.



Последнее «прощай» сказали также актеры Валентин Гафт и Ольга Остроумова, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Дарья Мороз, Игорь Верник. Также с мэтром отечественной киноиндустрии простились министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-мэр Леонид Печатников, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и многие другие.