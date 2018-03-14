Галкин об интеллекте Пугачевой: моя жена достаточно умная

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Ведущий Максим Галкин рассказал о домашнем быте с Аллой Пугачевой, а также высказался об интеллекте супруги. «У меня жена достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный», – признался юморист в интервью «КП».

Галкин старается уделять свободное время Алле и детям. Максим рассказал, что некоторые вопросы по дому решает его супруга, но большинство вещей поручает ему.

Как признался ведущий, он любит домашние дела и даже обожает мыть посуду. «Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор люблю это дело», – вспоминает юморист.



Также Максим поведал, что стиль в его одежде создала Примадонна. Обычно он одевался в неброские костюмы и очки, а благодаря безупречному вкусу певицы стал лучше выглядеть.



Гарри и Лиза растут талантливыми детьми. Сын супругов интересуется океанологией, а дочь прекрасно танцует и учит иностранные языки. Недавно Галкин опубликовал видео в Instagram'е, где пятилетняя девочка говорит по-французски.