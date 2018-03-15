Эксперты оценили масштаб многомиллионного наследства Олега Табакова

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Народный артист СССР Олег Табаков оставил после себя многомиллионное наследство, которое предстоит поделить между вдовой Мариной Зудиной и четырьмя детьми, сообщают «Вести».



Журналисты оценили примерную стоимость недвижимости артиста. Так, по данным газеты Dni.Ru, у артиста остался загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который строили не один год. Он находится в живописном месте на берегу реки Истры в поселке Кино. К особняку прилегает два гектара земли. Внутри жилище обставлено дорогой антикварной мебелью. Стоимость дома без нее оценивается в 400 млн рублей.

Табаков владел также тремя квартирами в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 кв. м), а Зудиной принадлежали две (239,6 и 42 кв. м). Риэлторы подсчитали, что цена недвижимости Табакова может составлять 200 млн рублей.



Кроме того, Минкультуры ежегодно публикует отчет о среднемесячных зарплатах звезд. Так, Табаков по доходам в прошлом году занял вторую строчку рейтинга среди всех российских худруков и первую – среди столичных.



Его доход складывался из зарплаты на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности), в последнее время актер зарабатывал по 935 тыс. 994 рубля в месяц. Также он получал гонорар за работу в «Табакерке» и театральном колледже, а также повышенную пенсию за звание народного артиста СССР. В месяц, по подсчетам журналистов, получалось около 2 миллионов рублей.

Сегодня в Москве простились с Олегом Табаковым. Артист ушел из жизни 12 марта.