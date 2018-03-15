Суд отказался возвращать «Смерть Сталина» в прокат

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Суд в Сыктывкаре постановил прекратить производство об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Смерть Сталина», сообщает «Коммерсантъ».



Иск 2 февраля подали Эрнест Мезак из Сыктывкара и Роман Галасун из Хабаровска. По словам истцов, причиной обращения в суд стало то, что их лишили возможности посмотреть фильм на большом экране. Мезак подчеркнул, что в рамках заседания он будет настаивать на просмотре картины, чтобы судьи могли детально изучать предмет спора.



По итогам заседания Мезак заявил, что цензура в России все-таки есть, а также добавил, что «у россиян нет эффективных правовых средств борьбы с цензурой». Он подчеркнул, что так и не услышал доводов к запрету картины. «Картина не понравилась членам общественного совета при этом ведомстве, а в него входят, как оказалось, закоренелые сталинисты и их приспешники», – заявил он.



Правозащитник намерен подать частную жалобу на определение суда в течение 15 дней о том, что решение Минкульта РФ нарушает права зрителей.



Прокатное удостоверение у фильма было отозвано 23 января. Режиссером сатирической комедии стал итальянец Армандо Иануччи.