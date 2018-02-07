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Жители Сыктывкара и Хабаровска подали в суд на Минкульт из-за запрета «Смерти Сталина»

7 февраля 2018, 16:40

Истец подчеркнул, что в рамках заседания будет настаивать на просмотре картины, чтобы судьи могли детально изучать предмет спора.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Судебное заседание из-за отмены проката «Смерти Сталина» назначено на 15 февраля в Сыктывкарском городском суде, сообщает РИА Новости.

Иск 2 февраля подали Эрнест Мезак из Сыктывкара и Роман Галасун из Хабаровска. По словам истцов, причиной обращения в суд стало то, что их лишили возможности посмотреть фильм на большом экране.

Мезак подчеркнул, что в рамках заседания будет настаивать на просмотре картины, чтобы судьи могли детально изучать предмет спора.

Комедия вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Министерстве культуры России. Общественники увидели в ней оскорбление исторических символов, а юристы углядели нарушение российского законодательства.

23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии разрешили прокат сатирической комедии «Смерть Сталина».


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