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Президент РТ поздравил Марту Зайнуллину с медалями Паралимпиады в Пхенчхане

14 марта 2018, 12:13

Рустам Минниханов отметил глубокое уважение, вызванное силой духа, волей к победе и мастерством спортсменки.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму уроженке Нижнекамска Марте Зайнуллиной, которая завоевала серебряную и бронзовую медали на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В телеграмме Президент РТ поздравил спортсменку от имени жителей региона и от себя лично. «Ваша сила духа, воля к победе, высокое спортивное мастерство вызывают самое глубокое уважение. Это блестящий, вдохновляющий пример целеустремленности и трудолюбия, которые, надеюсь, помогут вам покорять новые спортивные вершины», – подчеркнул он.

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил тренеров спортсменки – Фариду Сафиуллину и Ирину Полякову.

«Мы, татарстанцы, гордимся и восхищаемся вами, желаем вам новых ярких побед и больших достижений, оптимизма, счастья и всего самого наилучшего», – завершил свое поздравление лидер республики.

Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км и бронзовую в лыжном спринте среди сидячих спортсменок на 1,1 км. 


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