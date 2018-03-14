Президент РТ поздравил Марту Зайнуллину с медалями Паралимпиады в Пхенчхане

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму уроженке Нижнекамска Марте Зайнуллиной, которая завоевала серебряную и бронзовую медали на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В телеграмме Президент РТ поздравил спортсменку от имени жителей региона и от себя лично. «Ваша сила духа, воля к победе, высокое спортивное мастерство вызывают самое глубокое уважение. Это блестящий, вдохновляющий пример целеустремленности и трудолюбия, которые, надеюсь, помогут вам покорять новые спортивные вершины», – подчеркнул он.

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил тренеров спортсменки – Фариду Сафиуллину и Ирину Полякову.

«Мы, татарстанцы, гордимся и восхищаемся вами, желаем вам новых ярких побед и больших достижений, оптимизма, счастья и всего самого наилучшего», – завершил свое поздравление лидер республики.

Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км и бронзовую в лыжном спринте среди сидячих спортсменок на 1,1 км.