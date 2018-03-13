Биатлонистка из РТ получила серебро на Паралимпиаде

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Татарстанская биатлонистка Марта Зайнуллина стала серебряным призером Паралимпийских игр в корейском Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

Уроженка Нижнекамска стала второй в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя», уточняет агентство. Она прошла дистанцию за 43 минуты и 52,1 секунды. Для Зайнуллиной это первая медаль на нынешней Паралимпиаде.

Вместе с Зайнуллиной медалисткой гонки стала еще одна спортсменка из России — Ирина Гуляева. Она получила «бронз»..

Ранее на Паралимпийских играх в Сочи 2014 года уроженка Нижнекамска Марта Зайнуллина завоевала бронзу в в лыжном спринте. А в 2015 году она взяла титул чемпионки мира по биатлону.