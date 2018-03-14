Представительница Татарстана завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Марта Зайнуллина стала обладательницей бронзовой медали в лыжном спринте (класс «сидя») на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Для нее это уже вторая медаль турнира.

«Золото» досталось американке Оксане Мастерс, а «серебро» – немке Андреа Эскау. Две другие россиянки, Наталья Кочерова и Мария Иовлева, продемонстрировали пятый и шестой результат соответственно, передает ТАСС.

Накануне Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км.

Ранее уроженка Нижнекамска уже становилась обладательницей «бронзы» в лыжном спринте – на Паралимпиаде в Сочи. Кроме того, она чемпион мира 2015 года по биатлону.