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Политика

Истек срок британского ультиматума к России по делу Скрипаля

14 марта 2018, 06:29

Крайний срок для предоставления Россией ответа заканчивается в 00:00 14 марта по лондонскому времени (03:00 по московскому времени).
Тереза Мэй готова обвинить Москву в отравлении Скрипаля с дочерью
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Вместе с экс-полковником ГРУ отравилась его дочь

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сегодня истек срок ультиматума, который предъявила России Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишут «Известия».

Крайний срок для предоставления Россией ответа заканчивается в 00:00 14 марта по лондонскому времени (03:00 по московскому времени), сообщили ранее РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии правительства.

Ранее Мэй заявила о причастности России к инциденту и сказала, что ждет российских разъяснений. 

Россия же потребовала у Великобритании доступ ко всем материалам об отравлении Скрипаля.


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