Истек срок британского ультиматума к России по делу Скрипаля

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сегодня истек срок ультиматума, который предъявила России Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишут «Известия».

Крайний срок для предоставления Россией ответа заканчивается в 00:00 14 марта по лондонскому времени (03:00 по московскому времени), сообщили ранее РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии правительства.

Ранее Мэй заявила о причастности России к инциденту и сказала, что ждет российских разъяснений.

Россия же потребовала у Великобритании доступ ко всем материалам об отравлении Скрипаля.