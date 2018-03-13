Создатели «Игры престолов» убили всех персонажей в финальном сезоне

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Руководство канала HBO анонсировало гибель героев в восьмом, финальном сезоне сериала «Игра престолов», пишет «Газета.Ру».

Старший вице-президент Франческа Орси, рассказывая о читке сценария, заявила, что это был «мощный момент в нашей жизни и карьере».

Орси также добавила, что до читки никто из актеров фантастической саги не видел нового текста, и во время прочтения они один за другим стали «погибать». Женщина также отметила, что финальному сценарию все аплодировали стоя в течение 15 минут.

Восьмой сезон «Игры престолов» будет включать шесть серий, причем каждая из них по длине будет соответствовать полнометражному фильму.

Ранее стало известно, что создатели «Игры престолов» займутся съемками нового эпизода «Звездных войн».