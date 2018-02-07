Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Создатели «Игры престолов» снимут новый эпизод «Звездных войн»

7 февраля 2018, 16:16

Предполагается, что новый эпизод «Звездных войн» никак не будет связан с предыдущими частями.
В Лос-Анджелесе скончалась продюсер «Звездных войн»
В США откроется музей «Звездных войн»
Эльмира Калимуллина озвучит героев сериала «Игра престолов» на татарском языке
В России вышел официальный трейлер фильма «Звездные Войны: Пробуждение Силы»
«Звездные войны: войны клонов» выйдут на экраны летом этого года

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Создатели киносаги «Игра престолов» начнут работать над сценарием и съемками «Звездных войн» после окончания последнего сезона «Игры престолов», сообщает РИА Новости.

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс сначала напишут сценарий к космической саге, а потом займутся съемками. Даты выхода новой киноэпопеи пока не афишируются. Сценаристы также отметили, что они очень взволнованы ответственностью, но очень рады начать работу над «Звездными войнами».

Бениофф и Уайсс являются одними из лучших сценаристов в мировом шоу-бизнесе. Предполагается, что новый эпизод «Звездных войн» никак не будет связан с предыдущими частями.

Ранее исполнительница роли Арьи Старк – актриса Мэйси Уильямс рассказала, что первая серия последнего сезона «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года. Она также добавила, что финальный эпизод сделан на максимуме возможностей.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter