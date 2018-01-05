Телеканал HBO анонсировал дату выхода «Игры престолов»

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). Телеканал HBO заявил, что последний, восьмой сезон эпической саги «Игра престолов» выйдет в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Восьмой эпизод будет включать шесть серий — каждая из них станет полнометражным фильмом.

Режиссерами финального сезона выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. Продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Ранее сообщалось, что восьмой сезон телесериала выйдет в конце 2018-го или в начале 2019 года. Актриса Софи Тернер — исполнительница роли Сансы Старк в телесериале «Игра престолов» подтвердила, что новый сезон выйдет в 2019 году.



Актриса также рассказала о реакции актерского состава на финал сериала. Она призналась, что это была горькая и трогательная сцена. «Когда все актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было одновременно горько и трогательно. А еще — очень тяжело», — отметила она.