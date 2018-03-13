(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). До выборов Президента РФ 18 марта все избирательные участки в Татарстане проверят кинологи с собаками. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов.

«Весь комплекс мер, проводимый до выборов, позволит нам обеспечить их безопасность. Для обеспечения общественного порядка на каждом избирательном участке будут нести службу сотрудники полиции. Всего будет задействовано более 8 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, мы привлечем 295 сотрудников Росгвардии, 470 курсантов, слушателей и преподавателей учебных заведений МВД РФ», — рассказал спикер.

В день выборов для обеспечения охраны общественного порядка в Татарстане будет дополнительно задействовано более 5,5 тыс. сотрудников ДНД, 1700 сотрудников МЧС, 524 работника ЧОП и 375 муниципальных служащих. 16 марта весь личный состав МВД по РТ переходит на усиленный режим службы в круглосуточном режиме.

«На случай осложнений обстановки будут созданы мобильные группы, готовые прибыть в любое место и в любое время. После привоза избирательной документации все избирательные участки будут взяты на круглосуточную охрану», — заключил Гильманов.

