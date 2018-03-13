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Во время выборов в РТ будет работать центр реагирования на нештатные ситуации

13 марта 2018, 09:24 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Во время выборов в РТ будет работать центр реагирования на нештатные ситуации На одном из избирательных участков 6 марта прошли тренировочные мероприятия по устранению нештатных ситуаций на сетях связи.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Центр реагирования на нештатные ситуации на сетях связи создан в Татарстане в связи с проведением выборов Президента России. Он будет работать с 16 по 20 марта в круглосуточном режиме. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Устранение нештатных ситуаций на избирательных участках будет проводиться согласно утвержденному регламенту и схеме взаимодействия между членами региональной рабочей группы и избирательными участками. На предприятиях отрасли информатизации и связи организовано круглосуточное дежурство сотрудников для обеспечения бесперебойной работы средств связи», – рассказал он.

Роман Шайхутдинов отметил, что в целях обеспечения бесперебойной работы средств связи во время выборов в республике создана региональная рабочая группа. На одном из избирательных участков 6 марта прошли тренировочные мероприятия по устранению нештатных ситуаций, в числе которых отключение электропитания и повреждение линии связи.


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