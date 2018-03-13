В Татарстане к выборам Президента РФ напечатано 3 млн бюллетеней

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Около 3 млн избирательных бюллетеней на русском и татарском языках напечатаны к предстоящим выборам Президента РФ в Татарстане. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ.

«В том числе изготовлено 98 тыс. 200 избирательных бюллетеней комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это отдельный бюллетень такого же вида и формата, только защитная сетка находится не с лицевой, а с задней стороны», — пояснил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Избирательные бюллетени на территориальные избирательные комиссии Татарстана доставили сотрудники Управления специальной связи по РТ.

Каждый бюллетень имеет высокую степень защиты – тангирную сетку зеленого цвета и специальную голографическую марку. У обычного бюллетеня защитная сетка и марка расположены на лицевой стороне, а у бюллетеня, предназначенного для комплекса обработки избирательных бюллетеней, — с оборотной.

