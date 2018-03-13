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Экономика и финансы

Миллер рассказал о сроках расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»

13 марта 2018, 17:08

Процедура расторжения контрактов не очень быстрая, сказал глава «Газпрома».

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Процесс расторжения существующих контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» займет примерно два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской компании Алексея Миллера.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора — два года», — сказал Миллер.

«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж 5 марта.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила о готовности Еврокомиссии возобновить переговоры с Украиной и РФ по газу.


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