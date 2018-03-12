Могерини: Еврокомиссия готова возобновить переговоры с Украиной и РФ по газу

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Еврокомиссия готова возобновить трехсторонние переговоры Россия — Украина — Еврокомиссия по урегулированию газового спора между «Нафтогазом» и «Газпромом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

Решение «Газпрома» о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину недавно обсуждалось с Президентом Украины Петром Порошенко, сказала она.

«„Газпрому“ придется выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша — прим. Т-и) Шевчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении», — заявила Могерини.

«Газпром» сообщил о прекращении поставок «Нафтогазу» 1 марта.