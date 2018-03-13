В Татарстане за агитацию против выборов Президента РФ задержан член УИК от КПРФ

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Член УИК с правом решающего голоса от КПРФ Андрей Бояршинов задержан в Казани за распространение листовок и стикеров с призывом не ходить на выборы. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов.

«Это совершенно непонятный для меня случай. Мы проводили ночью мероприятия, досматривали машину, в которой находились стикеры и листовки с призывами не ходить на выборы. Эти листовки распространял Андрей Бояршинов, который сам является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ. Это настоящий анекдот. Как член УИК с правом решающего голоса, который во время выборов будет находиться на избирательном участке, обеспечивая законность проведения выборов сам, агитирует против этих выборов?» - возмутился эксперт.

Рафаиль Гильманов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов подобную макулатуру изымают, а их распространители привлекаются к административной ответственности. Серьезных нарушений предвыборной кампании в республике не зафиксировано, подчеркнул он.

