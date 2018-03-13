Все новости Татарстан Россия

Общество, Происшествия

В Татарстане за агитацию против выборов Президента РФ задержан член УИК от КПРФ

13 марта 2018, 13:00

По данным МВД по РТ, серьезных нарушений предвыборной кампании в республике не зафиксировано.
На выборах в Киргизии лидирует премьер Алмазбек Атамбаев
46 процентов россиян не поддержали бы Ельцина, зная заранее результаты его правления
Б.Грызлов: «Россия будет выстраивать конструктивные отношения с новым Президентом Украины»
На пост президента Молдавии претендует один кандидат - Мариан Лупу
В Ростовской области милиция переведена на усиленный режим несения службы

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Член УИК с правом решающего голоса от КПРФ Андрей Бояршинов задержан в Казани за распространение листовок и стикеров с призывом не ходить на выборы. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов.

«Это совершенно непонятный для меня случай. Мы проводили ночью мероприятия, досматривали машину, в которой находились стикеры и листовки с призывами не ходить на выборы. Эти листовки распространял Андрей Бояршинов, который сам является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ. Это настоящий анекдот. Как член УИК с правом решающего голоса, который во время выборов будет находиться на избирательном участке, обеспечивая законность проведения выборов сам, агитирует против этих выборов?» - возмутился эксперт.

Рафаиль Гильманов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов подобную макулатуру изымают, а их распространители привлекаются к административной ответственности. Серьезных нарушений предвыборной кампании в республике не зафиксировано, подчеркнул он.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter