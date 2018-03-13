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Итоги выборов Президента РФ в Татарстане будут подводить под прицелом видеокамер

13 марта 2018, 13:12

Впервые на выборах в республике будут использованы 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Процедура подсчета голосов по итогам выборов Президента РФ в Татарстане будет проходить под прицелом видеокамер, в режиме реального времени. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Впервые на выборах Президента РФ 18 марта в Татарстане будут использованы 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Мы используем эти устройства на 42 избирательных участках. Кроме того, будут использоваться 149 комплексов электронного голосования. Они используются в республике на протяжении последних шести лет», - отметил спикер.

Впервые в этом году территориальные избирательные комиссии будут оснащены видеокамерами. Жители республики смогут в режиме онлайн наблюдать процедуру подсчета голосов. Кроме того, во всех УИК будут технические средства составления протоколов об итогах голосования с QR-кодом, что повысит прозрачность процесса и значительно ускорит ввод информации.

 


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