Итоги выборов Президента РФ в Татарстане будут подводить под прицелом видеокамер

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Процедура подсчета голосов по итогам выборов Президента РФ в Татарстане будет проходить под прицелом видеокамер, в режиме реального времени. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Впервые на выборах Президента РФ 18 марта в Татарстане будут использованы 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Мы используем эти устройства на 42 избирательных участках. Кроме того, будут использоваться 149 комплексов электронного голосования. Они используются в республике на протяжении последних шести лет», - отметил спикер.

Впервые в этом году территориальные избирательные комиссии будут оснащены видеокамерами. Жители республики смогут в режиме онлайн наблюдать процедуру подсчета голосов. Кроме того, во всех УИК будут технические средства составления протоколов об итогах голосования с QR-кодом, что повысит прозрачность процесса и значительно ускорит ввод информации.