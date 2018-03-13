На наглядную информацию к выборам в Татарстане потрачено 19,5 млн рублей

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На изготовление наглядной наружной информации — баннеров, растяжек, пилонов, наклеек на транспорт и информационных плакатов о выборах Президента РФ в Татарстане затрачено 19,5 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ.

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что информирование жителей республики о предстоящих выборах проводилось при помощи баннеров, растяжек, пилонов, пилларсов, наклеек на транспорт и медиафасадов. Информационные плакаты были размещены в общественных местах, в СМИ периодически транслировались информационные видео и аудио ролики.

«Впервые участковые комиссии начали проводить работу за 30 дней до дня голосования. В первые 10 дней проводилась работа в части информирования избирателей о тех изменениях, которые внесены в законодательство, об адресах избирательных участков. Проведена отдельная работа среди избирателей с ограниченными возможностями», — подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

