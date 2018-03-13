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1005 избирательных участков в Татарстане оснащены видеокамерами

13 марта 2018, 09:42

В республике во время выборов Президента РФ будет организована работа 2882 избирательных участков.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 1005 избирательных участков в Татарстане оснащены системой видеонаблюдения. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Всего в республике во время выборов Президента РФ будет организована работа 2882 избирательных участков. 42 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. 149 избирательных участков оснащены комплексами электронного голосования», – рассказал спикер.

Согласно данным Шайхутдинова, система видеомониторинга избирательных участков будет доступна с 7 утра 18 марта на сайте nashvybor2018.ru. Изображение с видеокамер будет храниться течение трех месяцев со дня официальной публикации результатов выборов. Участки, на которых установлены видеокамеры, определялись членами ЦИК исходя из того, где больше всего избирателей.


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