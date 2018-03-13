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В Татарстане откроется 49 участковых комиссий в больницах, санаториях и СИЗО

13 марта 2018, 14:45

Всего в республике насчитывается 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Во время выборов Президента РФ в Татарстане будет открыто 49 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей – в больницах, санаториях, вокзалах и СИЗО. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«В местах временного пребывания избирателей будет открыто 49 участковых комиссий, в том числе в 41 — больнице, 4 участка в СИЗО, два – в санаториях и по одному участку – в аэропорту и на железнодорожном вокзале, чтобы избиратели могли проголосовать там, где бы они ни находились в день выборов», — отметил эксперт.

Всего в республике насчитывается 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий. Всего в день выборов Президента России 6 тыс. 862 жителя Татарстана будут голосовать по месту нахождения. Для удобства жителей республики открыты отдельные избирательные участки в Иннополисе и казанском микрорайоне «Салават Купере».
 

 


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