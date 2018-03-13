86 тыс. 862 татарстанца проголосуют на выборах Президента РФ по месту нахождения

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 86 тыс. 862 жителя Татарстана будут голосовать на выборах Президента РФ по месту нахождения. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил председатель ЦИК Мидхат Шагиахметов.

«Участники выборов Президента РФ 2018 года смогут проголосовать по месту нахождения. Для этого нужно было заблаговременно подать заявление в любую территориальную или участковую комиссию, а также через портал госуслуг. Эта возможность была предоставлена до 12 марта включительно. Большинство заявлений было подано через участковые комиссии и портал госуслуг РТ», – отметил он.

Шагиахметов добавил, что те люди, которые в день выборов Президента РФ будут находиться не по месту жительства и еще не успели подать заявления, теперь могут подать только спецзаявления. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию по месту жительства либо по месту регистрации.

«Пользуясь случаем, я обращаюсь к избирателям и советую им прийти в участковую комиссию по месту жительства, чтобы воспользоваться этим правом», – заключил председатель ЦИК РТ.