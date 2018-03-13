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Политика

Собчак назвала Крым «огромной проблемой»

13 марта 2018, 11:32

По словам кандидата в Президенты РФ, крымскую проблему предстоит решать еще ее детям.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая претендует на пост Президента РФ, назвала Крым «огромной проблемой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром», – заявил Собчак.

Она объяснила свою попытку попасть на полуостров «гуманитарной миссией», связанной с крымскими татарами.

Ранее Собчак обратилась в Посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въезд на Крымский полуостров. Это действие глава МИД Украины Павел Климкин назвал «политической шизофренией».


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