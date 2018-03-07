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Политика

Павел Климкин выявил у Собчак «политическую шизофрению»

7 марта 2018, 19:38

Кроме Собчак и оккупированного Крыма, есть и другие темы, заявил глава МИД Украины.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случай с запросом кандидата в Президенты России Ксении Собчак на въезд в Крым политической шизофренией. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения», — говорится в сообщении в социальной сети.

Ранее Собчак сообщила, что направила в посольство Украины в Москве запрос с просьбой дать ей разрешение въехать в Крым.


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