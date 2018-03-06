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Политика

Собчак попросила у Украины разрешение на въезд в Крым

6 марта 2018, 19:24

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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты России, журналистка Ксения Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въезд на Крымский полуостров. Она рассказала об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Собчак, в случае получения разрешения на въезд она отправится в Крым. При этом она не готова добираться до полуострова иначе, чем через украинскую территорию.

Таким образом журналистка ответила на вопрос, готова ли она как кандидат в Президенты посетить регион, который многие страны не признают часть РФ.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года. Украинские власти рассматривают его как временно оккупированную территорию. Законодательство Украины разрешает иностранцам посещать полуостров в случае наличия соответствующего разрешения, причем только в случае въезда с ее территории. 


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