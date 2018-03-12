Посла России вызвали в МИД Великобритании по делу Скрипаля

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Посла России в Великобритании Александра Яковенко вызвали в МИД Соединенного Королевства в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Лондон ждет от Москвы объяснений по делу до 13 марта, сказала она.

Вопрос о поддержании обычных отношений Британии с Россией после отравления в Солсбери не стоит, заметила Мэй.

Ранее Премьер-министр заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Мэй цирком.