Захарова назвала цирком слова Мэй об участии России в отравлении Скрипаля

Казань, 12 марта, «Татар-информ»). То, что происходит в британском парламенте по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а именно заявление Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об участии России этом в отравлении, в Москве назвали сказками и цирковым шоу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Происходящее в британском парламенте — цирковое шоу, очевидно, что это очередная информационно-политическая кампания, которая основана на провокации, сказала Захарова.

Также она призвала Лондон, перед тем, как придумывать новые сказки, рассказать, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Перепиличного, Березовского и всех тех, кто загадочно погиб на британской земле.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй готова официально обвинить Россию в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию