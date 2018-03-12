Тереза Мэй готова обвинить Москву в отравлении Скрипаля с дочерью

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова официально обвинить Москву в попытке отравить экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает РБК со ссылкой на британскую газету The Times.

Последние данные расследования будут озвучены сегодня, 12 марта, на заседании Совета национальной безопасности. По информации источника The Times в правительстве, спецслужбы готовы предъявить доказательства, что за акцией стоит Москва.

После официального заявления Мэй ожидаются санкции. Среди возможных мер реагирования значатся высылка дипломатов и отмена виз для лиц, связанных с Кремлем.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж. В 2010 году получил убежище в Великобритании и проживал в Солсбери. Там же он, вместе с дочерью Юлией, был отравлен редким нервно-паралитическим веществом, от которого пострадало еще около 20 человек.