Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Олега Табакова, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства «глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников».

Мэр Москвы Сергей Собянин также написал в своем Twitter'e слова соболезнования семье и близким Олега Табакова. «После долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков. Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича», – говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал Олега Табакова великим актером, режиссером, наставником. «Великий актер, режиссер, наставник. Светлая память», – написал он в своем Instagram'e.

Олег Табаков скончался сегодня, на 83-м году жизни. За свою творческую карьеру артист сыграл более чем в ста фильмах. Среди них – «Москва слезам не верит» «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Мэрри Поппинс, до свидания!».