«Современник» назвал виновных в скандале с Ефремовым в Самаре

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Театр «Современник» провел собственное расследование инцидента, случившегося во время спектакля «Не становись чужим» с участием актера Михаила Ефремова.

Как следует из письма, опубликованного на сайте театра его директором Игорем Поповым, было ошибкой показывать спектакль в Самаре. Премьера в Москве состоялась полтора месяца назад, и этого времени оказалось недостаточно, чтобы постановка «встала на ноги».



Кроме этого, спектакль в жанре черной комедии требовал определенной подготовки зрителей, однако принимающая сторона не провела дополнительную работу с ними. По сюжету пьесы Ефремов предстает в образе малосимпатичного старика, однако публика, по мнению Попова, ожидала увидеть совсем другого Ефремова – веселого и обаятельного.



Директор театра раскритиковал и сцену оперного театра в Самаре. По его словам, это место не предназначено для драматических произведений. Поэтому зрителю были плохо слышны реплики персонажей. Ефремов попытался ответить зрителю, попросившему говорить громче, в образе своего персонажа, но ему это не удалось, а сама попытка вызвала возмущение аудитории.



«Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем "Пять вечеров" смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра», – резюмировал Попов.