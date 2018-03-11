Ефремов отказался комментировать свою выходку в Самаре

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Актер театра и кино Михаил Ефремов отказался комментировать свое поведение на сцене Самарского театра оперы и балета, сообщает РЕН ТВ.



Как уточняет источник, Ефремов сослался на свое ортодоксальное мировоззрение и уточнил, что он не работает в выходной день. «Вам надо, вы комментируйте, "троллинг-фиголинг"», — заявил актер.



Глава Самарской области Дмитрий Азаров также не захотел обсуждать скандал. «Ну, что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть кому заниматься», — сказал он.



Ранее в Сеть попало видео скандального поведения Ефремова. На кадрах видно, как актер нецензурно выражается, курит и с трудом передвигается по сцене. Зрителя, который попросил его говорить громче, актер пытался вызвать на сцену, а затем покрыл бранью.



7 марта в Самаре состоялся показ спектакля «Не становись чужим» с участием актера. На следующий день в соцсетях недовольные зрители оставили массу гневных комментариев.