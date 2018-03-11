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Культура

Появилось видео скандального выступления Ефремова в Самаре

11 марта 2018, 15:42

Один из зрителей во время показа постановки «Не становись чужим» просит говорить актера громче, на что Ефремов начинает ругаться матом.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). На портале Youtube опубликована запись скандального выступления актера театра «Современник» Михаила Ефремова в Самарском театре оперы и балета. Видео опубликовал портал «Волга ньюс».

В ролике слышно, как один из зрителей во время показа постановки «Не становись чужим» просит говорить актера громче, на что Ефремов начинает ругаться матом.

«Ну выйди сюда, ***, скажи отсюда, — отвечает Ефремов, раздосадованный поведением зрителя в зале и после аплодисментов в зале продолжает. «Ты, может, беруши вытащишь? Да или нет? ***, еще кричать мне будет!»

После это Ефремов добавляет, что уже забыл текст, вновь употребляя непечатное слово.

Позднее актер объяснил причину своего поведения. По его словам, зрители просто «не догоняют». В свою очередь зрители отметили, что спектакль задержали на полчаса, Ефремов был пьян и постоянно матерился.

Театр «Современник» начал собственное расследование.


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