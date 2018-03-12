Стал известен гонорар Ефремова за скандальный спектакль

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Журналистам стала известна сумма, которую актер театра и кино Михаил Ефремов получил за главную роль в постановке «Не становись чужим» в «Современнике». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным источника, речь идет о примерно 2,5 млн рублей. Согласно протоколу № 31806153609 заседания Единой закупочной комиссии по закупке у единого поставщика, театр «Современник» и Ефремов заключили соответствующий договор.

Актер значится как «индивидуальный предприниматель», который оказывает услуги театру в виде «участия в I квартале 2018 года в качестве артиста-исполнителя в спектакле "Не становись чужим"». Согласно контракту, он также должен принимать участие в репетициях спектакля.

Ранее в Сети появилась видеозапись неподобающего поведения Михаила Ефремова на сцене в Самарском театре оперы и балета. На кадрах видно, как актер ругается матом и курит на сцене. Зрители, местные власти и культурные деятели осудили действия артиста, а театр «Современник» начал собственное расследование.