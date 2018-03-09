Михаил Ефремов устроил вакханалию на сцене в Самаре

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актер театра «Современник» Михаил Ефремов позволил себе неподобающее поведение по время спектакля «Не становись чужим» в Самарском театре оперы и балета, пишет РИА Новости.

Возмущенные зрители высказали свое мнение об увиденном в социальных сетях. В постановке Ефремов исполняет главную роль. Сначала спектакль задержали на полчаса. Когда же Ефремов вышел на сцену, его практически не было слышно. Один из зрителей попросил говорить его громче, однако эта просьба рассердила актера. Он стал всячески выражать неодобрение в адрес зала и даже позволил себе нецензурные реплики.

По мнению наблюдательных зрителей, Ефремов был в нетрезвом состоянии и шатался на сцене. В конце со словами «Самара, спасибо, что дотерпели» он убежал со сцены.

Впрочем, многие зрители уже ушли после первого антракта. А те, кто остался, сидели в мобильных телефонах и разгадывали кроссворды. «В зале чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии. Занавес!» — написал один из пользователей.