Михаил Ефремов устроил вакханалию на сцене в Самаре

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актер театра «Современник» Михаил Ефремов позволил себе неподобающее поведение по время спектакля «Не становись чужим» в Самарском театре оперы и балета, пишет РИА Новости.
Возмущенные зрители высказали свое мнение об увиденном в социальных сетях. В постановке Ефремов исполняет главную роль. Сначала спектакль задержали на полчаса. Когда же Ефремов вышел на сцену, его практически не было слышно. Один из зрителей попросил говорить его громче, однако эта просьба рассердила актера. Он стал всячески выражать неодобрение в адрес зала и даже позволил себе нецензурные реплики.
По мнению наблюдательных зрителей, Ефремов был в нетрезвом состоянии и шатался на сцене. В конце со словами «Самара, спасибо, что дотерпели» он убежал со сцены.
Впрочем, многие зрители уже ушли после первого антракта. А те, кто остался, сидели в мобильных телефонах и разгадывали кроссворды. «В зале чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии. Занавес!» — написал один из пользователей.
Сегодня посетили спектакль "Не становись чужим" в главных ролях Михаил Ефремов! Скажу честно, полное г...! 😩 спектакль задержали на 30 минут, потом оказалось, что спектакль идет 3 часа!!!! Началось с речи Ефремова, его вообще не слышно, других актеров слышно, его нет! Билеты не дешевые, кто из первых рядов крикнул:"Погромче!" И тут великий актер рассердился, начал материться, обозвал мужчину, но потом начал говорить громко! Спектакль не понятный, дебилизм честно! Половина зрителей ушли после 1 антракта, ну через минут 30 ушли и мы) Зрители уже сидели кто то в инете, кто то кроссворды разгадывал 😁 даже не смотрели на это все) Я в итоге решила прочитать отзывы, ни одного положительного! НЕ РЕКОМЕНДУЮ! #театрсовременник #нестановисьчужим #театралы #Михаилефремов
7 марта. Предпраздничный день. Суета на работе, перекрытые дороги из-за приезда Путина, соответственно адские пробки. Но все ерунда! Жду вечера, так как идем с @galunina_oliy на спектакль "Не становись чужим", постановки московского театра Современник. В главной роли М.Ефремов. В зале первые лица города, телевидение, короче все как надо))) Спектакль задерживают, но все ждут. И тут начинается эта "великолепная" постановка! Ефремов абсолютно пьян, матерится со сцены на зрителя, который сделал замечание что не слышно, несет несвязный текст, шатается, на тех кто уходит кричит "ну и валите")))) из-за того, что он не говорит не то что фразы, а целые монологи, уловить смысл в принципе невозможно. В зале чувствуется явное недовольство. 3 часа этой вакханалии🙈 Занавес! Завтра 8 Марта! Ура!#постпредпраздничный#невеселый#Современник