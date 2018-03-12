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В двух районах Татарстана пройдут большие концерты с участием звезд

12 марта 2018, 22:13 , Фото: Александр Эшкинин

В двух районах Татарстана пройдут большие концерты с участием звезд Перед зрителями выступят хореографический ансамбль «Казан кичлэре», певец и гитарист Салават Табаев, Розалия Шигапова, группа «Ямьле» и другие.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Для жителей сразу двух районов – Бугульминского и Бавлинского – 13 марта выступят звезды татарской эстрады.

Перед зрителями выступят хореографический ансамбль «Казан кичлэре», певец и гитарист Салават Табаев, Розалия Шигапова, группа «Ямьле», обладатель совершенного белькантового звука Амир Ахмадишин и молодая певица Зухра Валиуллина.

Салават Табаев играет на гитаре и исполняет композиции. Артист является многократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Один из лучших кавер-исполнителей мировых и отечественных хитов. Тембр голоса певца – баритон. Он любит исполнять советскую эстраду, джаз, бардовскую песню. 

Молодая певица из Казани Зухра Валиуллина с успехом выступает на различных сценах мира. В ее исполнении звучат татарские песни «Соловей», «Золотая сережка», «Агыйдел быстро течет», «Белый калфак», «Белые цветы», «Соловей-голубь» и другие. Амир Ахмадишин исполняет песни русской и татарской эстрады. Музыкальные критики отмечают, что его бархатистый голос узнается сразу и обладает силой воздействия на слушателя. Певец владеет в совершенстве белькантовым звуком. Артист исполняет песни на татарском языке, мировые хиты российских и зарубежных исполнителей.

Вокальный ансамбль «Ямьле» – постоянный участник мероприятий правительственного уровня, а также крупных концертов Казани, Москвы и Казахстана. Все солистки ансамбля окончили Казанский государственный университет культуры и искусств с отличием. Девушки являются обладательницами различных званий и титулов.

Следующий день, 14 марта, станет заключительным днем концертов звезд татарской эстрады. В этот день перед жителями Аксубаевского и Нурлатского районов выступят ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять», исполнитель хита «Гомер утэ» («Проходит жизнь») Фирдус Тямаев, а также солистка Казанской филармонии при НКЦ «Казань» Сирина Зайнутдинова и поп-певица Эльвира Кашапова.

Концерты артистов проходят в преддверии выборов. 

 


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