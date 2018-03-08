Звезды Татарстана дадут большие концерты в районах республики

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Столичные звезды дадут большие концерты в районах Татарстана.



Перед жителями Алексеевского и Чистопольского районов 9 марта выступят Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, баянист-виртуоз Айдар Валеев и искрометный дуэт Фарида – Алсу.



11 марта Менделеевский район посетят очаровательный дуэт «Кыю кызлар», заслуженная артистка Татарстана Гульшат Имамиева, Айрат Ганеев и Денис Хазиев.



На следующий день, 12 марта, в Спасский район приедут ансамбль танца «Сайдаш», лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Алтын Барс» Роберт Ямгуров, Альбина Латыпова, Оганнес Малхасян.



13 марта для жителей сразу двух районов – Бугульминского и Бавлинского – выступят хореографический ансамбль «Казан кичлэре», певец и гитарист Салават Табаев, Розалия Шигапова, группа «Ямьле», обладатель совершенного белькантового звука Амир Ахмадишин и молодая певица Зухра Валиуллина.



14 марта станет заключительным днем концертов звезд татарской эстрады. В этот день перед жителями Аксубаевского и Нурлатского районов выступят ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» и исполнитель хита «Гомер утэ» («Проходит жизнь») Фирдус Тямаев, а также солистка Казанской филармонии при НКЦ «Казань» Сирина Зайнутдинова и поп-певица Эльвира Кашапова.

Концерты проходят в преддверии выборов при поддержке Министерства культуры РТ. В течение месяца артисты посетили большое количество поселков, сел и деревень Татарстана. Своим творчеством они хотят сплотить людей, подарить позитивное настроение и дать возможность ощутить чувство гордости за свою Родину.