Ольге Бузовой грозит операция из-за полученной на концерте травмы

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Певице Ольге Бузовой грозит операция из-за травмы, которую она получила во время концерта во Владивостоке 4 марта, пишет «СтарХит».



Травма артистки оказалась более серьезной, чем можно было ожидать. В преддверии Международного женского дня в своем Instagram'e Бузова рассказала, что у нее повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска.



Певице наложили повязку и прописали полный покой. Однако, игнорируя наставления медиков, артистка дала концерты в Подмосковье, а также участвовала в спектакле «Мужчина нарасхват». Свое поведение она объяснила тем, что «сцена лечит». Чтобы нормально передвигаться по сцене, Бузова принимает сильные препараты. Также ей делают внутрисуставные инъекции.



На один день Бузова все же взяла отгул и осталась дома. За ней ухаживали сестра Анна Бузова и подруга Яна. Девушки вместе весело проводили время и организовали семейный ужин.



Медики пояснили, что если Бузова продолжит «прыгать», то ситуация может усугубиться и ей может понадобиться хирургическое вмешательство. А сейчас артистке нужна реабилитация, которая может занять несколько месяцев.