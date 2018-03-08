Медики вынесли Ольге Бузовой неутешительный диагноз

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Травма певицы Ольги Бузовой, полученная во время концерта в туре по Дальнему Востоку, оказалась куда более серьезной, чем можно было ожидать. Об этом рассказала артистка в своем Instagram`e.
Она сообщила, что у нее повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска.
«Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска. Нужно срочно лечение и покой. Не могу ходить и танцевать», – написала Бузова.
Певице понадобилась скорая помощь после концерта во Владивостоке. Медики наложили ей повязку и порекомендовали сделать МРТ. Несмотря на серьезную травму, артистка продолжает давать концерты из своей программы «Под звуки поцелуев». На прошедшем шоу в Липецке Ольга объяснила это тем, что «сцена лечит».
Певица также сообщила, что даст концерт в подмосковном Реутове, чего бы ей это не стоило. Также у нее запланированы два спектакля. Что касается последующих гастролей, Ольга написала «будем думать».
Ранее сообщалось, что новая песня Бузовой «Она не боится» установила рекорд по количеству прослушиваний за одну минуту.
Липецк, мы сделали это вместе! 💪🏻Спасибо Вам за поддержку, она мне была сегодня необходима! ❤️я не помню, чтоб так громко со мной пели 🎤 Ведь правду говорят, что «сцена лечит», и мне с Вами было сегодня #небольно ☝🏻Спасибо родные #моилюдивсегдасомной ❤️ отмечайтесь кто был сегодня 😊 совсем скоро #онанебоится 🤙🏻🔜🔜🔜 #тур2018бузова #концерты #гастроли #погородам #подзвукипоцелуев