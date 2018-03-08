Медики вынесли Ольге Бузовой неутешительный диагноз

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Травма певицы Ольги Бузовой, полученная во время концерта в туре по Дальнему Востоку, оказалась куда более серьезной, чем можно было ожидать. Об этом рассказала артистка в своем Instagram`e.



Она сообщила, что у нее повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска.



«Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска. Нужно срочно лечение и покой. Не могу ходить и танцевать», – написала Бузова.



Певице понадобилась скорая помощь после концерта во Владивостоке. Медики наложили ей повязку и порекомендовали сделать МРТ. Несмотря на серьезную травму, артистка продолжает давать концерты из своей программы «Под звуки поцелуев». На прошедшем шоу в Липецке Ольга объяснила это тем, что «сцена лечит».



Певица также сообщила, что даст концерт в подмосковном Реутове, чего бы ей это не стоило. Также у нее запланированы два спектакля. Что касается последующих гастролей, Ольга написала «будем думать».



Ранее сообщалось, что новая песня Бузовой «Она не боится» установила рекорд по количеству прослушиваний за одну минуту.