Актер Иван Жидков угодил в госпиталь с токсическим отравлением

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Актер Иван Жидков оказался на больничной койке с токсическим отравлением. Об этом артист рассказал в своем Instagram`e.



Он написал, что его температура дошла до 40,4 градусов, и ему приходится усиленно лечиться, так как уже сегодня состоится спектакль с его участием. Как и где он отравился, он не знает.



«В общем признаюсь, угодил я в госпиталь, с токсическим отравлением. Где, как и почему, пока понять не могу… но возможно какое-то лекарственное средство ответ точно есть. Лежу у себя в палате и думаю, вот чего выкладывать? У меня же как день сурка. Капельницы и книжки. Не хотел говорить про больницу, ну, потом думаю, ладно... Соскучился по народу, нужна обратная связь! Температура доходила до 40,4, странное чувство, но больше не хочу. Сейчас температуры почти нет, чувствую себя нормально, тем более 11 числа у меня спектакль, так что ускоренно в себя прихожу. Это первый раз в жизни, я так угодил надолго. Настроение отличное, чего и вам желаю», – рассказал актер.



Подписчики пожелали актеру скорейшего выздоровления.



Иван Жидков состоял в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. У бывших супругов есть общая дочь Мария. В 2013 году пара развелась, но сумела сохранить хорошие отношения. Сейчас Жидков живет с Лилией Соловьевой. У пары родился сын Степан, которому сейчас шесть месяцев.