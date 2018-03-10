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Культура

Врио губернатора Самары о Ефремове: не буду комментировать каждого грубияна

10 марта 2018, 21:08

В Министерстве культуры Самарской области уже разбираются в этом вопросе.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что самарский Минкульт занимается инцидентом с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает RT.

В Министерстве культуры Самарской области уже разбираются в этом вопросе: к врио министра Сергею Филиппову поступили обращения граждан.

Сам глава области обсуждать скандал не хочет. «Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть кому заниматься», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Филиппов считает выходку артиста безобразной.


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