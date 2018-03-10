Врио губернатора Самары о Ефремове: не буду комментировать каждого грубияна

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что самарский Минкульт занимается инцидентом с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает RT.
В Министерстве культуры Самарской области уже разбираются в этом вопросе: к врио министра Сергею Филиппову поступили обращения граждан.
Сам глава области обсуждать скандал не хочет. «Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть кому заниматься», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Филиппов считает выходку артиста безобразной.