Зрители не догоняют: Ефремов объяснил причину своего поведения на сцене

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актер московского театра «Современник» Михаил Ефремов объяснил причину своего неподобающего поведения на сцене Самарского театра оперы и балета, сообщает РИА Новости.
Актер опроверг обвинения в том, что он вышел на сцену в якобы нетрезвом состоянии. «Якобы. Вот и все. Якобы», — заявил Ефремов, добавив, что самарские зрители «не догоняют».
Ранее зрители в Самаре написали в соцсетях, что актер устроил настоящую вакханалию на сцене, был пьян и нецензурно выражался. Директор театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться с ситуацией.