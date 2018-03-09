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Культура

Зрители не догоняют: Ефремов объяснил причину своего поведения на сцене

9 марта 2018, 21:32

«Якобы. Вот и все. Якобы», — заявил Ефремов, добавив, что самарские зрители «не догоняют».
Михаил Ефремов устроил вакханалию на сцене в Самаре

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актер московского театра «Современник» Михаил Ефремов объяснил причину своего неподобающего поведения на сцене Самарского театра оперы и балета, сообщает РИА Новости.

Актер опроверг обвинения в том, что он вышел на сцену в якобы нетрезвом состоянии. «Якобы. Вот и все. Якобы», — заявил Ефремов, добавив, что самарские зрители «не догоняют».

Ранее зрители в Самаре написали в соцсетях, что актер устроил настоящую вакханалию на сцене, был пьян и нецензурно выражался. Директор театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться с ситуацией.


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